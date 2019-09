Cigarettes After Sex, in ottobre nuovo album. Ascolta il singolo.

I Cigarettes After Sex hanno annunciato il loro secondo album che sarà intitolato “Cry” e pubblicato il 25 ottobre dalla Partisan records. Anticipato dal singolo “Heavenly”, che potete ascoltare qui sotto, è presentato – dal frontman/guitarist Greg Gonzalez - da ” una travolgente bellezza di un tramonto estivo su una spiaggia isolata in Lettonia”.

“Cry” è stato registrato in un’appartamento sull’isola di Majorca e il suono – spiga ancora Gonzales “ruota intorno alla mia prsona. Vedo questo disco come un film girato in questa splendida location esotica ed unisce diversi personaggi e scene, ma alla fine parla di romanticismo, bellezza e sessualità. È un racconto personale …”.

https://www.facebook.com/CigarettesAfterSex/

https://www.cigarettesaftersex.com

Cry tracklist:

01 Don’t Let Me Go

02 Kiss It Off Me

03 Heavenly

04 You’re the Only Good Thing in My Life

05 Touch

06 Hentai

07 Cry

08 Falling in Love

09 Pure