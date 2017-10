Torna in Europa per un nuovo tour Arto Lindsay per presentare “Cuidado Madame“, il suo ultimo album in studio uscito a fine aprile su etichetta Ponderosa Music & Art, un lavoro al solito geniale e coraggioso, ispirato al misconosciuto film omonimo del 1970 del regista underground brasiliano Julio Bressane, che racconta degli allegri e brutali omicidi commessi da una cameriera.

Queste sono le date confermate:

7 Ottobre – London, Barbican (full band)

8 Ottobre – Paris, La Bellevilloise (full band)

13 Novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara (trio)

14 Novembre – Breno, Teatro delle Ali (trio)

15 Novembre – Roma, Monk (trio)

16 Novembre – Bologna, Locomotiv (trio)

18 Novembre – Madrid, Cafè Berlin (trio)

https://www.fb.com/artolindsayofficial/

http://artolindsay.com/