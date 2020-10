Tim Burgess ( The Charlatans) annuncia il nuovo EP “Ascent Of The Ascended”,

Il frontman dei The Charlatans Tim Burgess annuncia il nuovo EP dal titolo “Ascent of the ascended” che verrà pubblicato il 27 novembre su Bella Union [PIAS]

Dopo aver pubblicato l’acclamato album solista I Love The New Sky, Tim Burgess annuncia oggi il nuovo EP con una tracklist di 6 tracce; tra queste anche due nuovi brani “Yours. To Be” e “The Ascent Of The Ascended” registrati poco dopo aver concluso l’album, e quattro brani registrati a marzo a New York City come live session per Paste. Tre di questi brani sono tratti da I Love The New Sky, mentre il quarto è una nuova versione del classico dei The Charlatans “The Only One I Know”.

https://www.facebook.com/timburgessmusic/

http://timburgessmusic.com/

Ascolta “Yours. To Be”: