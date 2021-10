Arriva la seconda ondata di dischi dei Popol Vuh raccolta in un cofanetto concepito dalla BMG.

Nella primavera del 2019 la multinazionale tedesca pubblicava il primo box-set intitolato “The Essential Album Collection Vol. 1”, contenente il grosso delle produzioni dell’ensemble capeggiato dal magnifico Florian Fricke: “Affenstunde”, “Hosianna Mantra”, “Einsjager & Siebenjager” e le colonne sonore di “Aguirre” e “Nosferatu”.

La magia si ripete oggi con “Popol Vuh Vol. 2 – Acoustic & Ambient Spheres”.

Il prezioso “scrigno” conterrà quattro album straordinari del periodo compreso tra il gli anni settanta e ottanta, non proprio facilmente reperibili: “Cobra Verde”, “Agape-Agape Love-Love”, “Coeur de Verre” e “Seligpreisung”, nuovamente rimasterizzati e stampati in vinile da 180g con l’aggiunta di una bonus track per album e copertine ammodernate. Sono incluse anche tre stampe fotografiche, un fotogramma di “Coeur de Verre” e un poster A3 di “Cobra Verde” più un inserto con fodere dettagliate e foto.

“Coeur de Verre” (conosciuto in Italia come “Cuore di Vetro” – 1976) e “Cobra Verde” (1987) sono due colonne sonore scritte per i film di Werner Herzog, regista bavarese proprio come Fricke e il resto della band.

Il primo lungometraggio è ambientato nella Baviera del XVIII secolo; la maggior parte del cast ha recitato in stato di ipnosi praticata dallo stesso Herzog, la colonna sonora uscì per la Brain Records di Bruno Wendel e Günter Körber. Il secondo invece è il film che ha decretato la fine del sodalizio tra il regista e il celebre attore Klaus Kinski e allo stesso tempo ultima colonna sonora per Herzog da parte della band.

“Agape-Agape-Love-Love” era uno dei lavori preferiti di Florian Fricke. Fu realizzato in un momento della sua vita in cui si ispirò al poeta persiano del XIII secolo, Gialal al-Din Rumi. L’album esplora ancora una volta i territori della musica sacra tanto cara a Fricke che per l’occasione si avvalse di un coro dal canto simil-gregoriano che però adoperava scale bizantine.

“Seligpreisung” è invece il quarto album del collettivo, pubblicato nel 1973 su etichetta Kosmische Musik di Rolf-Ulrich Kaiser e Gille Lettmann, il periodo classico della band, il disco infatti uscì l’anno successivo a “Hosianna Mantra”.

Il prodigioso box “Popol Vuh Vol. 2 – Acoustic & Ambient Spheres” sarà disponibile a partire dal prossimo 26 novembre.

www.popolvuh.nl

Autore: Luigi Ferrara

LP 1: Cobra Verde (OST Cobra Verde)

- Side 1

Der Tod Des Cobra Verde

Nachts: Schnee

Der Marktplatz

Eine Andere Welt

Grab Der Mutter

- Side 2

Om Mani Padme Hum 4*

Sieh Nicht Überm Meer Ist’s

Hab‘ Mut. Bis Dass Die Nacht Mit Ruh‘ Und Stille Kommt

Om Mani Padme Hum 4 (Piano Version)

* Bonus track

LP 2: Agape-Agape Love-Love

- Side 1

Hand in hand

They danced, they laughed, as of old

Love, life, death

The Christ is near

- Side 2

Behold, The drover summonds

Agape-Agape

Why do I still sleep

Circledance*

* Bonus track

LP3: Coeur de Verre (OST Heart Of Glass)

- Side 1

Engel der Gegenwart

Blätter aus dem Buch der Kühnheit

Das Lied von den hohen Bergen

- Side 2

Hüter der Schwelle

Der Ruf

Singet, denn der Gesang vertreibt die Wölfe

Gemeinschaft

Earth View*

* Bonus track

LP4: Seligpreisung

- Side 1

Selig sind, die da hungern

Tand der Chassidim

Selig sind, die da hier weinen

- Side 2

Selig sind, die da willig arm sind

Selig sind, die da Leid klagen

Selig sind, die Sanftmütigen

Selig sind, die da reinen Herzens sind

Ja, sie sollen Gottes Kinder heissen

Be in Love*

* Bonus track