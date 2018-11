Acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua carismatica presenza scenica, ha condiviso il palco con Bon Iver ed è stato paragonato a Bob Dylan per la sua abilità nel comporre canzoni e per lo stile vocale, fatto di musica e poesia, torna, a tre anni di distanza dall’uscita di “Dark Bird Is Home” Kristian Matsson, in arte The Tallest Man On Earth, e annuncia il suo ritorno in Italia con “When The Bird Sees The Solid Ground“. Un progetto multimediale prodotto, scritto, diretto e girato dallo stesso Mattsson, composto da cinque nuovi brani e video rilasciati dall’artista nel corso del 2018. Di seguito potete vedere/ascoltarli.

Ogni brano è una nuova registrazione originale in studio che include un video diretto dall’artista stesso. Un anno fa Matsson iniziò a seguire una visione: sentiva il desiderio di fare musica ma voleva allontanarsi dal ciclo ripetitivo che lo avrebbe visto registrare una dozzina di brani e poi aspettare quasi un anno per vederli pubblicati. Voleva espandere i propri interessi alla fotografia e al cinema cimentandosi nella regia dei propri video musicali. Questo è quello che è successo in “When The Bird Sees The Solid Ground”. Le canzoni sono state registrate rapidamente, quasi interamente su fotocamera. Canzoni e video sono stati sviluppati simultaneamente con un’energia frenetica ed esilarante. “Per gran parte della mia carriera ho scritto canzoni su taccuini o le ho abbozzate nei memo vocali di un cellulare. Ora voglio registrarle e poi pubblicarle. Potranno sembrare molto diverse e incoerenti tra loro ma rappresentano la diretta reazione alle cose che mi sono accadute in passato“. Continua poi Matsson: “‘Somewhere In The Mountains, Somewhere In New York’ racconta di quanto sia necessario imparare a essere grati per le cose che ci accadono in vita, grandi o piccole che siano, e di come bisogna essere pronti ad accettare i cambiamenti“.

The Tallest Man On Earth sarà in tour in Italia:

28 Febbraio a Torino presso OGR, Officine Grandi Riparazioni

Biglietto: 25,00 € + d.p.

01 Marzo Roma presso Auditorium Parco della Musica Sala Minopoli

Biglietto: 20,00 / 25,00 / 30,00 € + d.p.

02 Marzo Bologna presso Teatro Antoniano

Biglietto: 28,00 / 32,00 € + d.p.

03 Marzo Milano presso Teatro del Verme

Biglietto: 22,00 / 26,00 / 32,00 € + d.p.

