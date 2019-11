A breve l’uscita di un cofanetto a edizione limitata per Alfred Darlington, conosciuto ai più come Daedelus. Il box conterrà quella che è stata ribattezzata la trilogia Brainfeeder, nota soprattutto per essere la label di Flying Lotus fondata a Los Angeles nel 2008.

L’autore di Boston – ma anch’egli di stanza a Los Angeles – attivo sin dall’inizio del millennio, nel suo peregrinare tra label indie d’eccezione come Plug Research, Laboratory Instinct, Anticon, Mush e Ninja Tune ha rilasciato tre produzioni con la etichetta californiana: “Righteous Fists of Harmony” del 2010, “The Light Brigade” 2014 e il recentissimo “The Bittereinders”, pubblicato lo scorso settembre.

I tre LP saranno lanciati in una versione con maniche a spina da 3 mm e alloggiati in custodia rigida esterna in cartone con artwork a cura di Umar Rashid (Frohawk Two Feathers).

Il cofanetto è intitolato “End of Empire” e sarà disponibile dal prossimo 15 novembre.

www.brainfeedersite.com

Autore: Luigi Ferrara

Disco I

Righteous Fists of Harmony

A1. An Armada Approaches

A2. Tidal Waves Uprising

A3. The Open Hand Avows

A4. Order Of The Golden Dawn

B1. The Finishing of a Thing

B2. Succumbing To

B3. Stampede Me

B4. Fin De Siècle

Disco II

The Light Brigade

A1. Until Artillery

A2. Baba Yaga

A3. Onward

A4. The Victory of the Echo Over the Voice

A5. Sevastopol

B1. Tsars and Hussars

B2. Battery Smoke

B3. Belonging

B4. Pre-munitions

B5. Shot and Shell

B6. Country Of Conquest

Disco III

The Bittereinders

A1. Deep in Concentration

A2. Trifling

A3. The Irreconcilables

A4. Sangoma

A5. Sold As

B1. Anima

B2. Staatsartillerie

B3. Veldt

B4. Du Sud

B5. Puts You Under