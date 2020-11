anteprima Franky Selector feat. Dario Sansone (Foja): ascolta il brano “Don’t turn your back on me”.

In anteprima “Don’t turn your back on me” il nuovo brano del canadese Franky Selector. L’artista di Montreal ha registrato, arrangiato e prodotto l’ultimo album con la sua storica band e lo pubblicherà anche in Italia attraverso la label ‘OLive Produzioni.

L’album è intitolato “Never better” ha un sound che oscilla tra il reggae e i ritmi afro-cubani con groove funky.

Il disco, nella versione italiana, è impreziosito dalla collaborazione di Dario Sansone nel brano “Don’t turn your back on me”.

Franky e Dario si sono conosciuti durante il tour canadese che la band Foja ha realizzato lo scorso anno in Canada.

Rimasti in corrispondenza via social si sono scambiati le idee musicali attraverso il file sharing sopperendo all’impossibilità di incontrarsi a causa delle distanze e della pandemia mondiale.

Di seguito il brano in streaming.

https://www.facebook.com/FrankySelectorMusic

https://frankyselector.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/dariosansoneofficial/

https://www.facebook.com/Olive-produzioni-concertibookingmanagementpress-377297799090953/

Franky Selector biografia:

Proveniente da un background culturale misto e cresciuto in Florida, il polistrumentista FrankySelector è stato esposto in un’età molto giovane a molti stili musicali influenti; la vasta collezione di dischi Jazz e Classici del padre, il Funk-Boogie / afro-cubano degli skater da spiaggia degli anni ’70 o la preferenza di sua madre per Chanson Francaise hanno contribuito alla sua educazione musicale. Lezioni di piano all’età di 5 anni e varie band di garage nella sua adolescenza hanno sviluppato il suo gusto per il palco e le esibizioni dal vivo. Membro fondatore della sensazionale Montreal Skyjuice che ha conquistato la città a metà degli anni ’90, condividendo il palco con Ben Harper, The Herbaliser, The Groove Collective, The Band, Charlie Creed-Miles, il Montreal International Jazz Festival, Festival Nuits d ‘Afrique, Montreal International Film Festival, ecc.

La band trascorse un paio d’anni a New York dove il manager, Mathieu Bitton (Lenny Kravitz, Prince, Quincey Jones, ecc.) Li firmò con la sua etichetta Dream Factory Records.

Con il precedente album Shabby chic, per il quale la critica ha coniato il termine “future vintage”, ha suonato in giro per il mondo compreso Montreal International Jazz Festival, Festival Orientaly, Festival Jazz & Blues de Saguenay, Fest Jazz Ectetera de Levis e al Trouville Off-Courts Short Film Festival in Normandia e al Midem a Cannes.