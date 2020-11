Il nuovo singolo della band inglese Flyte cha anticipa il prossimo album

La band inglese Flyte pubblica il nuovo singolo, ‘I’ve Got A Girl‘, presentato per la prima volta in ‘Whilst You Were Sleeping’, lo show radiofonico di Lauren Laverne su BBC 6 e terza anticipazione del loro nuovo album. Registrato a Los Angeles con un dream team di collaboratori e produttori: Justin Raisen (Angel Olsen, Ariel Pink), Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver) e Ali Chant (Aldous Harding), è pubblicato dalla Universal.

Il trio britannico formato da Will Taylor, Jon Supran e Nick Hill è affermato per le composizioni e melodie vocali complesse, con testi ricchi di immagini letterarie, già dal loro nome ispirato a Sebastian Flyte, un personaggio tratto dal romanzo ‘Ritorno a Brideshead’ di Evelyn Waugh.

Il Sunday Times ha definito l’album ‘The Loved Ones’ (Island, 2017) ‘Il miglior debutto britannico dell’anno’, seguito dall’EP ‘White Roses’ prodotto da Burke Reid (Courtney Barnett) e Craig Silvey (Arcade Fire, The National). Durante un lungo tour negli Stati Uniti con Jade Bird la band ha registrato alcune cover di artisti collegati a città americane da Nashville a Chicago, da Judy Collins a Elliott Smith e in California, nella leggendaria area del Laurel Canyon, hanno registrato il nuovo album, la cui uscita è prevista per i primi mesi del prossimo anno.

https://www.flytetheband.com/

https://www.facebook.com/flyteband/

fonte: com. stampa