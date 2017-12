I 3Tons, sono un supergruppo formato da Bruno Vanessi (Rosolina Mar e De Curtis), Cristiano Mecchi (Supergonzo e Nexus) e Diego Dalkodo (Hell Demonio II e Vokodotron). Il trio si esprime con una miscela eccitante di funk, pop, rock e afrobeat. Nato dopo due anni che la band si è formata, “White Chocolate” deve molto al funk della New York degli anni ’70, sound che è alla base di quasi tutti gli otto brani, soprattutto nel classico funky beat di “Find my dealer” e in quello con venature jazz di “Say yeah!”, mentre in “Cabotron pizza” il ritmo è piuttosto monotematico, ma nel finale il trio si lascia andare a momenti psichedelici, allo stesso modo di “Ottawa”, dove viene evocato il fantasma di “Sly & The family stone”. Se con “The commodore” il funk sconfina nella dance afrobeat, in “Bad ass” il trio si concede una digressione verso un garage-blues in accelerazione e super eccitato. Otto brani per stare sempre allerta e mai domi!

autore: Vittorio Lannutti