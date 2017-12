Panda Bear, a gennaio nuovo EP su Domino Records

Noah Benjamin Lennox, meglio conosciuto come Panda Bear e membro fondatore degli Animal Collective insieme a David Portner (Avey Tare), Brian Weitz (Geologist) e Josh Dibb (Deakin), ha annunciato l’uscita di materiale inedito in via di pubblicazione per l’inizio del prossimo anno.

La nuova release intitolata “A Day With The Homies” è in definitiva un EP di cinque tracce che verrà stampato solamente in vinile; trattasi della prima uscita a distanza di tre anni esatti dai precedenti “Panda Bear Meets the Grim Reaper” e il successivo EP “Crosswords” concepiti entrambi al principio del 2015, escluedendo – naturalmente – gli impegni del nostro con la band d’origine che invece nel 2016 ha prodotto il decimo album “Painting With“.

La release date di “A Day With The Homies” è stata fissata per il giorno 12 gennaio e come sempre attraverso la nota label londinese Domino Records.

www.adaywiththehomies.com

Autore: Luigi Ferrara

Panda Bear – “A Day With The Homies” – Tracklist

A1. Flight

A2. Part of the Math

B1. Shepard Tone

B2. Nod to the Folks

B3. Sunset