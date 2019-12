Greg Dulli – Annunciato per il nuovo anno il debutto solista.

Strano a dirsi, ma Greg Dulli lancerà nel 2020 il suo primo album solista.

Lo storico cantante degli Afghan Whigs, nonché Twilight Singers e Gutter Twins, aveva cominciato a occuparsi di questo nuovo disco subito dopo la diffusione di “In Spades”, l’ultimo full-lenght dei Whigs pubblicato via Sub Pop nel 2017, lavorando un po’ come one-man band, suonando quindi quasi tutta la strumentazione presente nel disco, dal piano alla batteria o riff di basso e traendo libera ispirazione da musicisti come Todd Rundgren o Prince.

Il risultato è un energico LP di dieci brani che sarà intitolato “Random Desire”, con pubblicazione attraverso la Royal Cream/BMG e release-date stabilita per il prossimo 21 febbraio.

Contestualmente l’autore statunitense ha annunciato altresì un tour promozionale che toccherà buona parte dell’Europa occidentale, anche se al momento non sono previste date in Italia nonostante un paio di titoli in italiano presenti nella tracklist…

In rete disponibile come anteprima la opening track ‘Pantomima’.

www.gregdulli.com

Autore: Luigi Ferrara

Greg Dulli – Random Desire – Tracklist

01 Pantomima

02 Sempre

03 Marry Me

04 The Tide

05 Scorpio

06 It Falls Apart

07 A Ghost

08 Lockless

09 Black Moon

10 Slow Pan