COFFI- CORTO GLOBO FESTIVAL. IL FESTIVAL DEDICATO AL CORTO COMPIE 16 ANNI. DALL’8 DICEMBRE, I 26 FINALISTI IN STREAMING

Il festival nato ad Angri con collaborazioni in tutta Europa, riapre i battenti online. “Proietta la realtà”, il tema scelto per l’edizione 2021. Ventisei le opere selezionate su 400 proposte. Mimmo Calopresti e Aurelio Grimaldi nella giuria tecnica. In apertura, l’omaggio a Diego Armando Maradona di Michela Aprea

Quattro giorni dedicati al film breve, ventisei opere selezionate su quattrocento presentate, poste al vaglio della giuria tecnica formata dal presidente Mimmo Calopresti, Aurelio Grimaldi, Andrea Lattanzi, Giorgio Verdelli, Francesco Prisco, Maurizio Gemma.

Sedici edizioni per un festival nato in una piccola località salernitana, la cittadina di Angri, per diffondersi in tutta Europa e diventare trampolino di lancio di giovani autori di successo (negli anni hanno partecipato alla kermesse tra gli altri, Sydney Sibilia ed Edoardo De Angelis).

Oltre 8mila pellicole selezionate, in appena sedici anni di attività, 450 i corti mostrati, 600 gli artisti ospitati, 90 le scuole presenti e 35mila persone accorse. Il COFFI Festival è diventato negli anni una grande vetrina in cui, intorno alla rassegna di corti, ruotano eventi, incontri, concerti e workshop. Quest’anno, a causa del rischio di una nuova ondata di contagi da Covid-19, le attività (workshop, convegni, showcase, mostre) saranno tutte accessibili gratuitamente in streaming attraverso il sito www.coffistival.it. Una scelta sofferta ma dovuta, come affermato dal direttore artistico del festival, Andrea Recussi: «A noi manca tanto il contatto con la gente, gli sguardi, i suoni, la voglia di aggregazione e di fare cultura assieme. Un festival come il nostro è un momento di crescita sociale. Purtroppo ancora una volta la curva dei contagi ha preso a crescere, e siamo costretti a spostare la manifestazione in streaming. Oggi si deve innanzitutto tenere conto della salute del pubblico, degli ospiti e dello staff. Ma il team ha lavorato per 10 mesi e siamo riusciti a mantenere intatte la passione e la qualità anche in remoto».

UN HUB DI TALENTI Nato nel 2004 ad Angri, il COFFI Festival è reso possibile grazie all’operato dell’associazione ‘O Globo ONLUS di Angri, realtà che opera dal 1997 sul territorio nazionale ed europeo. Dal 2011 al 2017 si è tenuta una versione parallela della rassegna, realizzata in Germania, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino. Collaborazioni sono state intrecciate con alcune delle realtà più importanti in Europa dedicate al cortometraggio. Tra queste: Edinburgh Short Film Festival, Dublin International Film Festival, Proxy Film Festival-London, Internationales Kurzfilmfestival Berlin, Krakow Film Festival, Zagreb Film Festival, FEST-Belgrade, Festivalului International de Film Bucuresti, Sofia International Film Festival, Kisa Film Festival-Istanbul. Tale collaborazione ha fatto sì che metà delle opere pervenute sono straniere. «Siamo diventati un hub di talenti e promesse del cinema» ha sottolineato Recussi. Le ultime due edizioni si sono svolte a Vietri sul Mare.

PROIETTA IL FUTURO Sguardi d’autore, Nuovi Percorsi, Documentario, Animazione: sono le quattro sezioni in concorso. Tema dell’edizione 2021 “Proietta il futuro” nell’intenzione, racconta ancora Recussi di «dare la possibilità a tanti ragazzi e ragazze di farsi notare e iniziare a partecipare ai grandi circuiti».

DIEGO ARMANDO MARADONA Ad aprire la kermesse, mercoledì 8 dicembre alle ore 19.30 la mostra virtuale “Diego”, a cura dell’artista Gerardo Rosato (Casa Museo Zonarosato di Torino), un allestimento di 18 artisti, dedicate al genio del calcio Diego Armando Maradona.

CONTEST Si chiama “Sottobicchieri d’autore” il contest realizzato in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix che vede coinvolte le scuole. Focus delle attività, che vedono COFFI festival e Scuola Comix collaborare da oltre 10 anni, le connessioni tra cinema, tv e fumetto.

PROGRAMMA Si comincia, mercoledì 8 dicembre, alle ore 19 con l’apertura della rassegna. Alle ore 20.30, il regista Aurelio Grimaldi presenta “Il delitto Mattarella”, trasposizione del romanzo da lui scritto e dedicato all’omicidio dell’allora presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Alle 21.00 COFFI-FINALS: ANIMAZIONE, con la presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria “Animazione”.

Giovedì 9 dicembre, alle ore 19.30, all’interno della rubrica COFFI-MOVIE, la presentazione e proiezione dei documentari “Art War” e “Metal Politics Taiwan” diretti dal regista Marco Wilms. Alle 20, dialogo con il regista Giovanni Veronesi. A seguire, alle ore 20.30, l’intervento della giornalista Daniela Riccardi che presenterà il documovie: “Musica identità rivoluzione”, un racconto musicale d’autore, tratto da un progetto di Eugenio Bennato. Alle ore 21.00, l’incontro con il direttore della Film Commission della Regione Campania, Maurizio Gemma, e la proiezione del film “All you need is Campania”. Alle ore 21.30 la finale della sezione Documentari, introdotta dal regista Marco Wilms.

Venerdì 10 dicembre, alle 19.30, COFFI-MEETING, incontro e dibattito all’interno del convegno “Is the world changing?” con gli interventi di Fulvio Bonavitacola, assessore all’Ambiente-Giunta Regionale Campania; Lina Piccolo, vice presidente delegata all’Ambiente-Confindustria Salerno; Laura Caputo, componente Consiglio Generale-Confindustria Salerno; Tiziano Zarra, Dipartimento Ingegneria Civile-Università degli Studi di Salerno; Franco Picarone, consigliere regionale e presidente della Commissione di Bilancio. Modera il giornalista Peppe Iannicelli. Alle 20.30, COFFI-TWINS, presentazione e proiezione dei cortometraggi fuori concorso del festival gemellato Linea D’Ombra, con l’intervento del direttore e fondatore della kermesse salernitana Giuseppe D’Antonio. Durante l’incontro verranno proiettati i film “Branka” di Ákos K. Kovács e “The Criminals” di Serhat Karaaslan. Alle 21.00, il regista Francesco Prisco (vincitore del Grifone d’Oro al Giffoni Film Festival) presenta la sua pellicola “Bob&Marys”, black comedy con protagonisti Rocco Papaleo e Laura Morante. Alle ore 21.30 COFFI-FINALS: Nuovi Percorsi, con la presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria Nuovi Percorsi.

Sabato 11 dicembre, si comincia la mattina (a partire dalle ore 10.00) con COFFI-SCHOOL, premiazione del vincitore per la categoria Spazio Scuola. Alle 19.30, COFFI-CONTEST, premiazione del vincitore del contest Sottobicchieri d’autore, con la partecipazione della Scuola Italiana di Comix di Napoli. Alle 20.00 per COFFI-GUEST, dialogo con Franco Rina, direttore e fondatore del CinemadaMare Film Festival. Quindi la presentazione e la proiezione de “Il confino è un bosco” di Giorgio Milocco, vincitore del premio Epeo d’Oro, come miglior film della Main Competition di CinemadaMare 2021, il più grande raduno internazionale di giovani film-maker. Alle 20.30 COFFI MOVIE, presentazione e proiezione del documentario “Ezio Bosso. Le cose che restano” del regista Giorgio Verdelli. Mentre alle 21.00, COFFI-FINALS con presentazione e proiezione dei corti Finalisti della categoria Sguardi d’Autore.

Si chiude domenica 12 dicembre, alle 19.00, con COFFI-BOOK. Protagonisti saranno due autori, Giampaolo G. Rugo con “Acari” e Pippo Zarrella con “Nero chiaro quasi bianco”, entrambi editi da Neo Edizioni. I due scrittori saranno in dialogo con Francesco Coscioni, fondatore della casa editrice aquilana. Alle 19.30, per la sezione COFFI-GUEST sarà protagonista Andrea Lattanzi, attore noto per il suo recente ruolo nella serie TV di Netflix “Summertime”. Alle 20.00, COFFI-MOVIE, il regista Mimmo Calopresti presenta il suo documentario “La maglietta rossa” dedicato alla finale di Coppa Davis del 18 dicembre 1976 in Cile, quando gli italiani Adriano Panatta e Paolo Bertolucci scesero in campo nella terra del dittatore Pinochet indossando una maglietta rossa. Alle 21.00, COFFI-AWARDS: la premiazione dei vincitori della XVI Edizione di COFFI-CortOglobo Film Festival Italia.

Per maggiori informazioni: www.coffifestival.it