Novaffair – Aut Aut (Acannone Records)

“Aut Aut” (fuori dal 15 ottobre), ultimo progetto dei Novaffair, realizzato con l’etichetta milanese Acannone Records di Max Martulli, tour manager di Afterhours e Levante, è l’exploit maturo di quattro musicisti della provincia napoletana, Livio Arenella, voce e chitarra, Marco Penza, chitarra e cori, Pierluigi Patitucci, basso e cori, Mariano Penza, batteria.

Nati nel 2016 ma affermati 4 anni più tardi quando nel 2020, realizzano il singolo “Weekend”, selezionato tra i dieci progetti finalisti al concorso #1MNEXT2021 del “Primo Maggio Roma”. Nell’ultimo progetto, “Aut Aut” concepiscono una realizzazione più matura e consapevole, portando avanti un sound che ricorda quello della scena alternative rock degli anni ’90, sia per la voce che pare urlare contro tutto e tutti sia per gli strumenti abbastanza decisi.

C’è talento e dimestichezza, con tante diverse tonalità nelle cinque tracce, soprattutto nelle due che sembrano essere quelle più in voga dell’intero progetto, Sottosopra e Weekend (quest’ultimo accompagnato da un videoclip musicale interpretato da Gaetano Caracciolo di Gomorra – La serie). Forse però i 4 rocker stanno ponendo le basi per ricercare qualcosa ancora di più intraprendente, di avanguardistico. Una maturità artistica raggiunta ma che ancora aspetta di essere consacrata e mostrata con sfrontatezza al pubblico di più grandi palcoscenici.

Per intenderci questo Ep ben eseguito avrebbe bisogno di una spinta in più per far strizzare l’occhio e il cuore, anche se ad oggi questo è un notevole risultato oltre che un buon presagio di musica. Siamo dunque desiderosi di capire cosa avranno in serbo per noi e quanto ancora di più sfrontati saranno nel prossimo lavoro. Ora possiamo solo ascoltarli e riascoltarli, oltre che seguirli sui loro canali social per non perdersi appuntamenti e date live. Interessante una loro data ad inizio dicembre nella Capitale.

https://www.facebook.com/Novaffair/

autore: GianDino Daino