Il suono sintetico e retro-futuristico di “Virtual Geisha” tornerà a breve per ipnotizzare anche questa generazione di ascoltatori.

L’album di Gerard Donald a nome Japanese Telecom infatti compie venti anni esatti, essendo uscito nel 2001, in origine attraverso la Gigolò di Hell; per l’occasione infatti è pronta una bella ristampa programmata dalla label olandese Clone Records, anzi a esser più precisi per la Clone Aqualung Series.

Japanese Telecom è stato un progetto di breve durata nato nel 1999 e durato solamente due EP e un album, appunto “Virtual Geisha”. Donald in quel periodo veniva dai suoi successi con il duo sci-fi afroamericano in salsa detroitiana Drexciya, insieme allo scomparso James Stinton e Dopplereffekt con la moglie Nhan Le Thi, prima ancora dello pseudonimo degli anni successivi Arpanet.

Sin dal primo brano ‘The Making of Ultraman’ ci si immerge in un mondo cibernetico con non-melodie da anime e manga, passando per le atmosfere ossessive e algide di ‘Cigarette Lighter’ e il classicissimo electro-funk di ‘Virtual Origami’, verso poi la title track dai fraseggi wave come dei Yellow Magic Orchestra che vagano tra i grattacieli della Motor City.

L’album è rimasto fuori stampa dalla sua uscita nel 2001 e sarà finalmente disponibile in versione rimasterizzata dal prossimo 31 gennaio 2022 in formato 2×12″ in vinile colorato e con un nuovo artwork.

www.clone.nl

Autore: Luigi Ferrara

Japanese Telecom – “Virtual Geisha” – Tracklist

01 The Making of Ultraman

02 Beta Capsule

03 Cigarette Lighter

04 Enter Mrs Suzuki

05 Pagoda of Sin

06 Virtual Origami 2

07 Virtual Geisha She Interacts

08 Japanese Matrix

09 Remote Transmitter

10 Mounting Yoko