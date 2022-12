Metallica, nuovo album e tour mondiale. Ascolta la prima traccia.

La metal band americana Metallica ha pubblicato il nuovo video-singolo Lux Æterna e annunciato l’uscita di un nuovo album. 72 Seasons è il titolo del dodicesimo lavoro in studio dello storico gruppo di Los Angeles. L’album verrà pubblicato il prossimo 14 aprile per la label del gruppo Blackened Recordings e per tutto il 2023 e 2024 seguirà un lungo tour in Europa e Nord America anticipato da due esclusivi concerti ad Amsterdam e a Parigi. James Hetfield e Lars Ulrich hanno promesso due concerti in ciascuno dei palchi su cui si esibiranno, con uno spettacolo diverso ogni giorno.

“72 Seasons” è stato p rodotto da Greg Fidelman con Hetfield e Ulrich e ha una durata di 77 minuti per 12 tracce e “Hardwired…To Self-Destruct” del 2016.

La tracklist:

1. “72 Seasons”

2. “Shadows Follow”

3. “Screaming Suicide”

4. “Sleepwalk My Life Away”

5. “You Must Burn!”

6. “Lux Æterna”

7. “Crown of Barbed Wire”

8. “Chasing Light”

9. “If Darkness Had a Son”

10. “Too Far Gone?”

11. “Room of Mirrors”

12. “Inamorata”