Il loro ultimo album, ‘10,000 Days‘, risale al 2006. Tredici anni di attesa, intervallati da side project come A Perfect Circle, per i tantissimi fans dei Tool. Da mesi si parla del loro ritorno discografico; da mesi si conoscono le tappe del prossimo tour europeo, compresa la tappa di Firenze prevista il 13 giugno al Firenze Rocks festival. Ora è il momento delle notizie ufficiali: con un tweet Maynard James Keenan ha confermato che i lavori di registrazione sono terminati!

E’ dal 2017 che circolano voci, arrivano notizie semi ufficiali hanno finanche messo on line il nuovo brano “Descending”, in aprile scorso, utilizzando una demo strumentale sullo sfondo di un video promozionale per il loro prossimo tour. Ed ora il disco è pronto! Manca solo la release date ma è sicuro che in questo 2019 vedremo la nascita del quinto album del gruppo di Los Angeles‎.

Update- Final vocals tracked MONTHS ago. Then U.S.-UK-Euro run w #APC. If Tool all inst are tracked, long process of Mixing now. Meanwhile write/film/track w @puscifer for #puscifer2020 & troll the band FBs with wine posts. #funnyshit #whileyouwerewhiningiwasworking — Maynard J Keenan (@mjkeenan) 4 gennaio 2019

Il tour Europeo del Tool:

Giugno

02: Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

04: Prague, Czech Republic – O2 Arena

05: Vienna, Austria – Wiener Stadhalle

07: Nurburg, Germany – Rock Am Ring Festival

09: Nuremberg, Germany – Rock Im Park Festival

11: Krakow, Poland – Impact Festival at Tauron Arena

13: Florence, Italy – Firenze Rocks Festival

16: Donington, UK – Download Festival

18: Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

20: Copenhagen, Denmark – Copenhell Festival

25: Zurich, Switzerland – Hallenstadion

30: Madrid, Spain – Download Festival Spain

Luglio

02: Lisbon, Portugal – Altice Arena