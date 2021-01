ST Germain, vent’anni di Tourist celebrati con nuovi remix.

Per celebrare il 20mo anniversario dell’album Tourist, Ludovic Navarre aka ST Germain ha raccolto a se producers da tutto il mondo, tutti pronti a rendere omaggio ad uno dei rappresentanti (insieme ai Cassis e Daft Punk) dell’epopea “french touch”. Con svariati remix i producers hanno rielaborato in chiave Deep House, Afro House e Chicago House il capolavoro pubblicato dalla prestigiosa Parlophone.

“Tourist Travel versions” è il titolo di questo lavoro che uscirà il 29 gennaio in formato vinile e Cd.

Navarre dichiara : “Ringrazio tutte le persone a cui ho chiesto di “viaggiare” attraverso il loro brano preferito dall’album Tourist. Alcuni di loro hanno lavorato al mio ultimo album ispirato all’Africa nel 2015, come il mio caro amico Atjazz, che mi ha aiutato molto in questo nuovo progetto, e anche Terry Laird, Dj Deep e Traumer”.

“Questo viaggio” – continua Navarre - “è iniziato in l’Inghilterra con la versione Deep House di Rose Rouge del produttore inglese Martin Iveson aka Atjazz per proseguire in ottobre in Sud Africa con Dj Murdah e Thabo Smol che formano il duo Afro House Music Black Motion, dando la loro versione personale di l’acclamato singolo Sure Thing”.

https://www.stgermain-music.com/