The Smile, il debutto della nuova band di Thom Yorke e Jonny Greenwood.

The Smile, il progetto di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner dei Sons of Kemet, ha pubblicato il primo singolo “You Will Never Work in Television Again“, prodotto da Nigel Godrich. Il brano, dal piglio vigoroso, è supportato dal lyric video diretto da Duncan Loudon.

Il trio, che ha debuttato lo scorso maggio in occasione del festival livestream di Glastonbury, ha anche annunciato tre spettacoli dal vivo consecutivi che si terranno entro ventiquattro ore l’uno dall’altro al Magazine London a fine gennaio. I biglietti per i posti a sedere in tutto saranno in vendita venerdì 7 gennaio. Ogni evento sarà anche trasmesso in streaming dal vivo negli orari inglesi: il 29/1 alle 15:00 e alle 20:00 e il 30/1 alle 6:00. I biglietti per guardare saranno in vendita venerdì 1/7 alle 4:00.

https://www.thesmiletheband.com/