E’ stata, sicuramente, una delle voci più riconoscibili partorita dalla scena inglese anni 80′, tanto è vero che oltre le esperienze

con band quali Everything but the Girl e Marine Girls, la cantante britannica ha collaborato spesso insieme ad altri artisti, dai Massive Attack agli Style Council, sino a John Grant e i Go-Betweens, giusto per citarne alcuni.

A otto anni dall’ultima prova in solitaria, Love And Its Opposite (2010), Tracey Thorn ci riproverà a breve grazie a Record, album in uscita il prossimo 2 Marzo via Merge e che conterà sulle partecipazioni di Corinne Bailey Rae e Shura.

In circolazione c’è il video, diretto da Carol Morley, del singolo Queen che trovate al link sottostante. Buona visione.

La tracklist:

1 Queen

2 Air (Feat. Shura)

3 Guitar

4 Smoke

5 Sister (Feat. Corinne Bailey Rae)

6 Go

7 Babies

8 Face

9 Dancefloor

http://www.traceythorn.com/

https://www.facebook.com/traceythorn4ever/