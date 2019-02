Qualcuno ricorderà sicuramente gli australiani The Go-Betweens! Dopo lo scioglimento e la reunion la morte di Grant McLennan, uno dei due fondatori, segnò la fine definitiva di una delle band più rappresentative del jangle-pop e indie rock che si ricordi. L’altro fondatore Robert Forster invece ha continuato a scrivere e pubblicare così durante gli ultimi 4 anni ha curato “Anthology Volume 1 1978-1984” della band, editata dalla Domino Records, ha lavorato al libro “Grant & I” (Book of the Year per Uncut), il tutto mentre continuano le pubblicazioni dei suoi articoli da giornalista di musica, esibizioni live e nuova musica. E così che a quattro anni da Songs To Play Forster pubblicherà il primo marzo prossimo, per la Tapete records, un nuovo album dal titolo “Inferno”. Il suo nuovo album dal solista confermano una scrittura attuale e mai banale: groove, sound balneare e un suono che ricorda NYC del ’77. Scritto e registrato a Berlino nel 2018 è stato prodotto con lo storico collaboratore Victor Van Vugt (Beth Orton, PJ Harvey). Altri musicisti hanno collaborato alle registrazioni di “Inferno” e così troviamo i polistrumentisti Scott Bromley e Karin Baumler (con Forster in “Songs to Play”, 2015), mentre si aggiungono il batterista Earl Havin (Tindersticks, Mary J. Blige) e il tastierista Michael Muhlhaus (Blumfeld, Kante).

http://www.robertforster.net

https://www.facebook.com/robertforsterofficial/

TRACKLIST:

1. Crazy Jane On The Day Of Judgement

2. No Fame

3. Inferno (Brisbane in Summer)

4. The Morning

5. Life Has Turned A Page

6. Remain

7. I’ll Look After You

8. I’m Gonna Tell It

9. One Bird In The Sky