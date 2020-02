Dopo la collaborazione con Richard Fearless, il compositore inglese Daniel Avery mette a segno un altro colpo ragguardevole andando a chiudere una nuova partnership con il più ricercato del momento: Alessandro Cortini.

Il musicista bolognese si è dichiarato un grande fan di Avery e la loro cooperazione in verità si è concretizzata in questo periodo dopo un lavoro partito già da qualche anno e terminato nell’autunno del 2018. Inizialmente i due avevano operato a distanza, in seguito si sono poi incontrati in un albergo di New York dove hanno concluso il tutto nel tempo record di tre ore.

C’è da dire inoltre che le carriere dei due si sono quasi intersecate, Avery è stato chiamato ad aprire le date del tour del 2018 dei Nine Inch Nails e negli ultimi tempi è entrato pure a far parte del giro della Mute Records che frattanto si appresta a rilasciare anche questo LP a quattro mani in partenariato con la Phantasy Sound di Erol Alkan.

La nuova release sarà intitolata “Illusion of Time” e la data di pubblicazione fissata per il prossimo 27 marzo. In rete è stata diffusa come anteprima la title-track con un video diretto dai registi Sam Davis e Tom Andrew.

www.phantasysound.co.uk

Autore: Luigi Ferrara

Daniel Avery / Alessandro Cortini – “Illusion Of Time” – Tracklist

1. Sun

2. Illusion Of Time

3. CC Pad

4. Space Channel

5. Inside The Ruins

6. At First Sight

7. Interrupted By The Cloud Of Light

8. Enter Exit

9. Water

10. Stills