Tibet House US Benefit Concert, scopri il cast curato da Philip Glass.

È stato annunciato il 35° concerto di beneficenza annuale della Tibet House negli Stati Uniti. L’evento si svolgerà il 3 marzo e prevede esibizioni di Patti Smith, Laurie Anderson, Angélique Kidjo, Keanu Reeves, Trey Anastasio, Margo Price, Tenzin Choegyal, i Fiery Furnaces e altri, selezionati dal curatore e direttore artistico Philip Glass. Appariranno anche Iggy Pop e Bernard Sumner dei New Order. La presentazione sarà virtuale, in streaming su Mandolin per il secondo anno consecutivo. Tutti i proventi andranno a beneficio di Tibet House US. Trova un poster per l’evento qui sotto e controlla i dettagli sui biglietti a Mandolin.

https://thus.org/benefit-concert/

https://www.facebook.com/TibetHouse.US/