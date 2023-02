Dopo venti anni si riunisce il gruppo Le Tigre.

Dopo 20 anni Kathleen Hanna del gruppo Bikini Kill, JD Samson e Johanna Fateman torneranno a suonare insieme. La band Le Tigre ha annunciato un tour europeo e nord americano per la prossima primavera – estate.

L’ultimo album di Le Tigre è stato This Island del 2004. Hanno pubblicato il singolo pro-Hillary Clinton “I’m With Her” nel 2016. L’anno scorso si sono esibiti a This Ain’t No Picnic e hanno risolto in via confidenziale una causa intentata da un cantautore che sosteneva che il loro successo “Deceptacon” violava il suo copyright.

Spesso accumunate al movimento riot grrrl anche se rispetto al gruppo Bikini Kill erano meno intransigenti.

Il trio newyorkese che suona electroclash e dance-punk sul finire degli anni 90 e a inizio anni 2000 face molto parlare di se grazie al debut album uscito per la label Mr. Lady che lanciò il successivo Feminist Sweepstakes del 2021 fino all’ultimo This Island del 2004 uscito per la Strummer/Universal ma che lentamente segnò negativamente il destino del gruppo.

Le Tigre saranno in Europa per le seguenti tappe:

01 giugno Barcellona, 03 giugno Londra, 05 Giugno Manchester, 06 giugno Glasgow, 08 giugno Madrid, 09 giugno Porto, 11 giugno Parigi, 14 giugno Amsterdam, 16 giugno Berlino e 17 giugno Amburgo.

Seguiranno gli appuntamenti americani a Oakland, Vancouver, Seattle, Portland, Los Angeles, Chicago, Cleveland, Millvale, Baltimore, Toronto, Montreal, Boston e NYC.

https://www.facebook.com/LeTigreWorld/

https://www.letigre.world/

https://www.instagram.com/letigreworld