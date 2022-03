Paul Dutton – Parallel Spark (Autoprodotto)

“Parallel Spark” è il disco d’esordio, in solitudine, di Paul Dutton, che ha militato nei Strange Pilgrim e ha suonato con Joshua Barnhart e Andrew Victor. Mentre il fratello Michael sta registrando l’album di debutto del loro progetto, gli Spirit Fox, Paul Dutton ha deciso di pubblicare queste otto tracce.

Dutton è un cantautore che affonda le sue radici nel folk Usa di stampo californiano, impregnato di flower power e dintorni. La struttura delle tracce è quella della ballata con qualche deviazione verso l’hard rock, ma sempre melodico. In altre parole evoca molto i Motorpsycho di vent’anni fa.

Il disco parte con il folk delicato di “Walls of Light” e prosegue con l’evocativa title-track e giunge all’hard anni ‘70 di “Long lasting”. Con “Pantheon” siamo dalle parti del classic rock e in “Collective” emerge in maniera estremamente intensa la psichedelia californiana di oltre cinque decenni fa.

Con questo disco Dutton si è espresso con un vintage che non profuma di stantio, ma che rende le sonorità folk-psichedeliche senza tempo.

https://pauldutton.bandcamp.com/album/parallel-spark

autore: Vittorio Lannutti