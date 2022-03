Karate, reunion per un tour in USA. Ad agosto in Italia.

Nei ’90 i Karate erano una delle band post-hardcore/post-rock tra le più apprezzate del circuito indie internazionale. Il gruppo originario di Boston era formato dal chitarrista e cantante Geoff Farina, Eamonn Vitt al basso e Gavin McCarthy alla batteria; nel 95 Jeff Goddard sostituì il bassista e contemporaneamente il gruppo incominciò a pubblicare i suoi cinque capolavori per la label inglese Southern records. Nel 2005, dopo un concerto a Napoli e uno a Roma la band decise di sciogliersi.

La discografia è formata di gioielli come l’Omonimo album del 1996 seguito da In Place of Real Insight del 1997, The Bed is in the Ocean del 1998, Unsolved pubblicato anche in doppio vinile in ottobre 2000 e marzo 2001, Some Boots del 2002 e infine Pockets del 2004.

Negli ultimi anni la The Numero Group ha ristampato i primi lavori discografici e così la band ha ritrovato vigore ed entusiasmo, e probabilmente Geoff Farina ha superato i problemi di udito che lo affliggevano, ed oggi annuncia un tour negli Stati Uniti di otto date. che trovate elencate di seguito. Finito il tour americano la band volerà in Europa e non poteva mancare un tour italiano previsto per inizio agosto. Nelle prossime settimane ve ne daremo notizia.

https://www.facebook.com/karateband

http://www.southern.com/southern/band/KARAT/

595 by Karate

Unsolved by Karate

Some Boots by Karate

KARATE – 2022 TOUR DATES:

07 Luglio Cambridge, MA @ The Sinclair

08 Luglio Philadelphia, PA @ World Cafe Live

09 Luglio Brooklyn, NY @ Music Hall of Williamsburg

10 Luglio Washington, DC @ Black Cat

19 Luglio Seattle, WA @ Madame Lou’s

20 Luglio Portland, OR @ Doug Fir

21 Luglio San Francisco, CA @ Great American Music Hall

22 Luglio Los Angeles, CA @ Echoplex