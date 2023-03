Tame Impala: dieci anni di “Lonerism”.

Gli australiani Tame Impala celebrano il decimo anniversario del loro secondo album del 2012, Lonerism, con un cofanetto di tre LP in uscita il 26 maggio. Il progetto include demo inedite delle canzoni “Retina Show” e “Sidetracked Soundtrack” più un intero vinile con frammenti e demo di tracce del 2010-2012.

L’artworkdel box set è stato progettato da Erin Knutson e Immanuel Yang, con fotografie aggiuntive di Matt Sav e del leader del gruppo Kevin Parker (nella foto). I Tame Impala hanno suonato Lonerism in un set speciale lo scorso ottobre al festival Desert Daze in California, e così Parker ha trovto l’ispirazione per creare questa celebrazione.

“E’ difficile riassumere cosa significhi per me questo album“, ha scritto Parker. “È stato un momento piuttosto speciale e i n un certo senso mi sono veramente scoperto come artista. Componendo e suonando questi brani ho permesso alla musica di prendere il controllo di me stesso immergendomi totalmente nelle registrazioni. arrivando a nuovo senso di libertà creativa. Mi sentivo libero di essere ambizioso, strano, pop, sperimentale, qualunque cosa, e non mi sentivo giudicato perché finalmente lo stavo facendo solo per me stesso e credevo in me stesso. Per la maggior parte comunque… ovviamente è arrivato il giorno in cui è stato pubblicato e tutto è crollato e ho pensato che l’album facesse schifo e non potevo nemmeno immaginare che la gente lo apprezzasse. A quanto pare, mi sbagliavo … l’album ha superato tutte le mie aspettative e la mia vita è cambiata e lentamente mi sono reso conto che la musica era abbastanza buona, di nuovo, il che mi ha dato un nuovo senso di scopo, e il ciclo ricomincia .”

Lonerism venne pubblicato il 5 ottobre 2012 dalla Modular Recordings ed è stato nominato come miglior album alternativo ai Grammy e i nclude due delle canzoni più famose del gruppo, “Elephant” e “Feels Like We Only Go”.

https://tameimpala.com/

https://www.instagram.com/tameimpala/