Fugazi: disponibile in free streaming il docu-film “Instrument”. Guardalo!

La Snag films [https://www.snagfilms.com/films/title/fugazi_instrument] ha reso pubblico, e in forma libera, la visione del docu film Instrument uscito nel 1999 in Vhs, e solo nel 2001 in Dvd. Diretto da Jem Cohen racconta con immagini girate, e raccolte, tra l’anno ’87 e l’anno ’98, la vita on the road e live del gruppo post hard core e avant punk Fugazi.

Grazie ad un’amicizia risalente agli anni del liceo in quel di Washington DC., quindi parliamo di anni ’70, con Ian MacKaye al regista nasce l’dea di documentare quegli anni e con video in super 8 e 16mm realizza un lavoro che principalmente raccoglie filmati di concerti, interviste con i membri della band, prove, tour e tempo trascorso in studio durante le registrazioni dell’album Red Medicine datato 1995.

Il film prende il titolo da una canzone omonima dei Fugazi In on the Kill Taker e venne pubblicato dalla Dischord Records.

Il montaggio del film – durato cinque anni - è stato fatto sia da Cohen che dai membri della band e include anche ritratti di fan e interviste con loro in vari concerti in giro negli Stati Uniti. Ovviamente la colonna sonora dal titolo Instruments Soundtrack venne pubblicata in concomitanza con il film e consisteva principalmente in brani strumentali e inediti (inclusi molti demo dell’album End Hits.

