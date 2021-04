Modeselektor, esce un mixtape con 27 brani e a seguire vari Ep.

Il 9 aprile per Monkeytown Records esce il nuovo capitolo discografico dei Modeselektor. Dopo oltre due anni di distanza dal loro ultimo album “Who Else”, il duo berlinese pubblica “Extended“, mixtape contenente 27 brani inediti. Il lavoro esce in Cd e su nastro a casette e sarà seguito da una serie di EP ognuno costruito attorno a una traccia diversa dal mixtape con contributi vocali, rielaborazioni e remix. Inoltre, il ballerino Corey Scott-Gilbert ha creato un’interpretazione coreografica di “Extended”, che è stata trasformata nel film “Work” di Krsn Bransko e Tobias Staab.

“Extended” è annunciato come una risposta al risposta al caos e all’incertezza del momento, un vortice musicale di circa 66 minuti riddim rave distorti, boom-bap rumorosi e dub meditativo.

Nel mixtape ci troverete collaborazioni con Jackson & His Computer Band e il cantante dub Paul St Hilaire.

https://www.facebook.com/MDSLKTR

https://www.modeselektor.com/

https://www.monkeytownrecords.com/

TRACKLISTING

1. Minibus

2. Dentist

3. Sekt Um 12

4. Tacken

5. Hood feat. Jackson

6. Rainy

7. Hyena Dancehall

8. Butlin’s Minehead Interlude

9. Bangface

10. 1000 Kicks

11. Puls

12. Soda

13. Paradiso

14. Kupfer

15. U8

16. Ohm

17. The Germs

18. Stadtschloss

19. Disc

20. Movement feat. Paul St Hilaire

21. Keller

22. Mean

23. KlangKrieg

24. Cthulhu Drums

25. Bilbao

26. Lockdown

27. Devotion Is Such A Strong Word