Angel Olsen, settimo album in arrivo per Jagjaguwar. Ascolta.

L’americana Angel Olsen pubblicherà il settimo album il prossimo 3 giugno e lo farà ancora per i tipi della Jagjaguwar. “Big Time“, questo il titolo del lavoro, è anticipato dal singolo “All The Good Times” ed è prodotto artisticamente da Jonathan Wilson. Seguendo le info del comunicato stampa che annuncia l’operazione pare che si tratta di un disco molto personale, che riporta la sua autrice agli anni della scoperta e dell’affermazione del suo lato queer.

https://angelolsen.com/

https://www.facebook.com/angelolsenmusic

https://angelolsen.bandcamp.com/album/big-time

Questa la tracklist:

01 All the Good Times

02 Big Time

03 Dream Thing

04 Ghost On

05 All the Flowers

06 Right Now

07 This Is How It Works

08 Go Home

09 Through the Fires

10 Chasing the Sun