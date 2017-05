Da maggio 2017 nei palazzetti di tutta Europa, dopo le già annunciate tappe in Russia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Germania, Austria e Olanda, i KISS aggiungono al loro viaggio Danimarca, Italia, Repubblica Ceca e Regno Unito.

I fan italiani avranno due occasioni per vedere il quartetto: lunedì 15 maggio 2017 al Pala Alpitour (ex Pala Olimpico) di Torino e martedì 16 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO).

Intanto la band americana, che ha vinto più dischi d’oro di tutti i tempi, oltre agli impegni musicali si dedica alla loro catena di ristoranti Rock & Brews. Loro stessi definiscono Rock & Brews “un posto per tutta la famiglia dove non c’è bisogno di rinunciare alla qualità. Nei nostri ristoranti si mangia bene, ci si diverte con gli amici, si possono scegliere fra oltre 80 birre artigianali e il tutto ascoltando musica rock di qualità».

Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer hanno stupito gli USA durante l’estate 2016 con un tour SOLD OUT nei palazzetti. Hanno poi ascoltato le preghiere dei fan europei e sono pronti a tornare nel vecchio continente dopo la serie di SOLD OUT in festival e palazzetti del 2015.

L’annuncio arriva a breve distanza dalla conclusione della sesta KISS KRUISE, ovviamente sold out. La KISS KRUISE Creatures of The Deep ha visto la KISS Army navigare da Miami a Cozumel e Grand Cayman per sei giorni di delirio in puro stile KISS dal 4 al 9 novembre 2016. E la KISS KRUISE VII è prevista per il 2017…

I KISS sono una delle band rock’n’roll più emblematiche e influenti di tutti i tempi. La band ha all’attivo 44 album e ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Band di performer consumati, la carriera illustre del quartetto è segnata da tour globali che hanno battuto ogni record. I concerti europei dei KISS nel 2017 sono davvero imperdibili.

Circondati dal rispetto dei loro colleghi, lo scorso anno i KISS hanno ricevuto l’importante ASCAP Founders Award. Oltre 40 anni di tour globali oltre ogni record hanno portato i KISSdai loro fan. Inoltre, una volta l’anno la KISS Army si trasforma in KISS Navy: i fan arrivano da tutto il mondo per imbarcarsi sulla KISS Kruise.

Nel 2014 i KISS hanno fatto squadra con la Warner Brothers per la pellicola “ScoobyDoo and KISS: Rock And Roll Mystery”. Altre apparizioni di alto profilo includono il Super Bowl, le Olimpiadi Invernali, il concerto Rockin’ The Corps, un accordo con FOX per l’apparizione dei KISS in vari episodi dei Griffin, oltre a due performance come ospiti d’onore durante le finali di American Idol.

I KISS sono stati immortalati in grandi campagne pubblicitari ad opera di John Varvatos, Google Play e Hello Kitty; sono anche comparsi in uno spot di Dr. Pepper durante il Super Bowl per presentare il loro tour The Hottest Show On Earth. I fondatori Paul Stanley e Gene Simmons hanno addirittura fatto il loro ingresso nel mondo della cucina aprendo una catena di ristoranti chiamata Rock & Brews.

I KISS sono legati a numerose associazioni di veterani quali Vet Tix, The Wounded Warriors Project, The USO, il programma della Camera di Commercio americana “Hiring Our Heroes”, The Legacy Organization in Australia, Help For Heroes United Kingdom e The Dr. Pepper Snapple Groups Wounded Warriors Support Foundation.

www.kissonline.com

KISSWORLD 2017

Lunedì 15 maggio 2017

Torino, Pala Alpitour (ex Pala Olimpico) – Corso Sebastopoli, 123

Inizio concerti ore 19.00

Biglietti

Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.

Primo Anello Numerato: € 90,00 + prev.

Secondo Anello Numerato: € 75,00 + prev.

Martedì 16 maggio 2017

Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena – via Gino Cervi, 2

Inizio concerti ore 19.00

Biglietti

Posto unico parterre in piedi: € 65,00 + prev.

Tribuna Sud numerata: € 90,00 + prev.

Gradinata numerata Est e Ovest (alta e bassa): € 75,00 + prev.

ATTENZIONE! Gli unici canali di prevendita ufficiali riconosciuti da Barley Arts sono:

Ticketone www.ticketone.it Punti vendita Vivaticket (lista su www.vivaticket.it)

fonte: com. stampa