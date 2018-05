Sinora il songwriter scozzese ha realizzato un solo ep, Blessings (2017), oltre ad una manciata di canzoni sparse, senza ancora confrontarsi sulla lunga distanza di un album intero.

A Tom Walker, però, è bastato il successo del singolo Leave a Light On (di cui, in basso, trovate il nuovo video) per attirare l’attenzione su di sé ed andare in giro in tour.

Di recente il nostro si è esibito pure nello stivale ma, nei mesi a venire, non mancherà l’occasione di rivederlo all’opera dal vivo in Italia. Queste le date:

25/6 Teatro Arena Conchiglia/Mojotic Festival, Sestri Levante (GE)

26/6 Cavea/Auditorium Parco Della Musica, Roma

27/6 Botanique, Bologna (supporter del live di LP)

21/11 Fabrique, Milano

22/11 Monk Club, Roma

