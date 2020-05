Darkstar tornano con una nuova produzione. Il quarto album del duo inglese attualmente formato da James Young e Aiden Whalley sarà intitolato “Civic Jams” e indirizzato verso timbriche a cavallo tra shoegaze e sonorità squisitamente dance in una combinazione di efficace estrazione british.

La band da alcune dichiarazioni ha lasciato intendere di essere rimasta un pò spiazzata: il disco era programmato per uscire in un mondo che non stava attraversando una pandemia, a tal punto da porsi seri interrogativi nel rilasciare musica in questo clima.

La narrazione in origine doveva essere aprire una finestra sulla vita reale, raccontare quella quotidianità e quelle condizioni sociali del tempo che per tutti era la normalità e che al momento non sappiamo se ritornerà quello di una volta. Il primo singolo ‘Wolf’ era infatti stato diffuso in rete lo scorso 20 febbraio, al principio di questa bufera che ci ha investito.

Intanto è stato reso noto che “Civic Jams” sarà pubblicato attraverso la Warp Records con data di rilascio fissata per il prossimo 19 giugno. In rete è disponibile un nuovo brano intitolato ‘Jam’.

www.warp.net

Autore: Luigi Ferrara

Darkstar – “Civic Jams” – Tracklist

01. Forest

02. Jam

03. 1001

04. 30

05. Wolf

06. Loon

07. Tuesday

08. Text

09. Blurred