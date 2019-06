Completata la line up di Terraforma – Experimental and Sustainable Festival 2019. Ne avevamo già parlato a marzo in occasione della notizia dei primissimi annunci con Bambounou, Caterina Barbieri, Daniel Higgs, DJ Stingray, Laurie Anderson, Mica Levi, la rassegna tra le più interessanti in Italia giunge alla sesta edizione che si terrà, come sempre, a Villa Arconati – Bollate (MI) dal 5 al 7 luglio.

Il festival è concentrato sulla musica elettronica e nasce prefiggendosi un modello basato sulla sostenibilità puntando alla riduzione e ottimizzazione dell’uso delle risorse e avere un impatto positivo sul territorio così come promuovere il territorio stesso quale costituente fondamentale del progetto in sé; le performance si svolgeranno nel bosco di Villa Arconati al fine di innovare il concetto di esperienza musicale andando così a combinare differenti elementi percettivi.

Terraforma infatti deriva da “Terraformare”: quel processo teorico attraverso il quale si rende possibile la vita su un pianeta a partire dalla creazione di un’atmosfera.

I numeri forniti dall’organizzazione circa l’impatto ambientale si possono consultare in un report molto dettagliato: la riduzione dei rifiuti, la possibilità di utilizzare materiali biodegradabili, l’ottimizzazione dell’energia e la possibilità di fornire all’utenza le combinazione logistiche meno inquinanti

Un altro esempio da mettere in evidenza è il restauro del giardino storico di Villa Arconati, cominciato nel 2016 in collaborazione con Borotalco e terminato come da programma nel 2018, con il ripristino di un labirinto storico di siepi realizzato sul modello originale disegnato da Marc’Antonio Dal Re nel 1743.

La musica elettronica come collante culturale e interdisciplinare quindi, ma tra una performance stellare e un dj set incredibile, si raccomanda anche la partecipazione a talks e “attività collaterali” come le sessioni di yoga del sabato e la domenica mattina con l’istruttrice Lavinia Cometti o la rassegna letteraria e di reading C-Cascate Alphabetiche a cura di Francesco Cavaliere e Ruggero Pietromarchi.

Tra i talk in programma si segnala l’incontro con Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e tra i ricercatori del settore più noti in ambito scientifico internazionale e docente presso l’Università di Firenze, tra i suoi saggi più stimati troviamo “La Nazione delle Piante” edito da Laterza.

Infine occhio al super-programma, oltre ai nomi già indicati a inizio articolo troviamo Donato Dozzy, ormai ospite fisso della manifestazione, i Monolake di Robert Henke, Lorenzo Senni col suo nuovo album/progetto Stargate, la partnership tra Efdemin e Marco Shuttle, ma l’elenco è lungo e bisognerebbe seriamente approfondirlo tutto…

Venerdì 5 luglio

Laurie Anderson

Caterina Barbieri

DJ Stingray

Efdemin b2b Marco Shuttle

Renick Bell

Monolake

Sabato 6

Bambounou

Buttechno

Daniel Higgs

Izabel

Juliana Huxtable

Mica Levi

Sote

Stargate

Vladimir Ivkovic

Walter Prati & Ricciarda Belgiojoso

Domenica 7

Donato Dozzy

Kelman Duran

Marylou

Paquita Gordon

RAMZi

RP BOO

Sir Richard Bishop

STILL

Autore: Luigi Ferrara