The Vaccines, ascolta il nuovo singolo che anticipa il quinto album.

The Vaccines pubblicano ‘Headphones Baby’, un primo nuovo singolo dell’atteso quinto album della band, a tre anni di distanza da ‘Combat Sports’. Il nuovo lavoro è stato registrato a El Paso con il produttore Daniel Ledinsky (Rihanna, TV On The Radio) e Fryars, collaboratore di Mark Ronson. Al mix, Andrew Maury (Post Malone, Lizzo).

Considerata tra le band più interessanti del panorama musicale inglese The Vaccines debuttano nel 2011 con ‘What Did You Expect From The Vaccines’ e il disco raggiunge il platino, collezionando un incredibile successo nelle classifiche radiofoniche di tutto il mondo. Uniscono l’ironia punk alla Ramones con le più zuccherose melodie pop-rock, The Vaccines conquistano ascoltatori di ogni genere ed il successivo.

www.thevaccines.com