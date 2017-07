Diventato ormai un classico dell’Estate toscana e non solo, torna il Musica W Festival, la longeva manifestazione arrivata alla sua edizione numero ventitre, che ha fatto del costo zero e del divertimento il suo marchio di fabbrica.

Tra il 12 e il 15 agosto le bellissime colline di Castellina Marittima, a due passi dal mare, ospiteranno numerosi eventi all’insegna della massima qualità.

Il rinnovato staff del Festival sceglie di alzare il profilo della manifestazione, puntando su grossi nomi italiani ed internazionali per il suo cartellone di quest’anno, catalizzando l’attenzione sul Parco Pubblico L. Montauti e il suo Black Stage. Artisti di strada, giocoleria, teatro di strada e altri tipi di attrazioni caratterizzeranno la location della terrazza Don Gallo, che assieme al classico e variopinto mercatino multietnico, faranno da deliziosa cornice al palco principale.

Già confermati gli headliner dell’edizione 2017 che avrà l’onore di ospitare in apertura il 12 agosto i Fast Animals and Slow Kids, eroi dell’alternative rock italiano, per proseguire domenica 13 con gli High On Fire, monolitica formazione statunitense stoner/doom di culto, e il 14 con gli Zion Train, collettivo dub britannico attivo da quasi trenta anni e protagonista delle dancehall di tutto il mondo. Il gran finale di Ferragosto è affidato al fenomeno del momento, Pop X e la loro geniale follia nonsense.

Una delle novità del Musica W Festival 2017 è l’Aperitivo, all’interno del Parco Pubblico L. Montauti dalle ore 18, che inizierà con le interviste alle band headliner, dando cosi la possibilità al pubblico di avere un confronto diretto con il proprio artista preferito, protagonista poco dopo sul BLACK STAGE.

Il tardo pomeriggio proseguirà poi con reading e letture di personaggi importanti della musica italiana, tra cui anche Max Collini (Offlaga Disco Pax, Spartiti) e Francesco Bottai (Gatti Mezzi), che presenterà il suo nuovo disco da solista “Vite semiserie”.

Nello spazio Aperitivo ci saranno anche concerti di altre band che accompagneranno piacevolmente i presenti fino al DJ set, ultimo antipasto prima dell‘inizio dei live sul palco principale del festival alle ore 21.30.

Nel frattempo proseguono le candidature per Sali sul Palco della Musica W, riservato alle band indipendenti con scadenza 20 Giugno, le iscrizioni per tutti i volontari che vogliono contribuire a rendere ancora più speciale questa manifestazione in costante ascesa e le prenotazioni del campeggio, situato a 5 minuti dal festival, dove è possibile pernottare con un costo irrisorio.

Il tutto come sempre sarà ad INGRESSO GRATUITO, tutti i dettagli sul sito ufficiale e facebook:

http://www.musicaw.net/

https://www.facebook.com/musicawfestival/