I Cloud Nothings tornano con un nuovo disco. Ascolta due tracce.

Dopo gli ultimi due lavori [Live Without Sound del 2016, e Last Building Burning del 2018] i Cloud Nothings tornano a far parlare di sé pubblicando un nuovo disco composto durante l’isolamento e concluso con uno scambio di mail tra tutti i componenti del gruppo.

L’album autoprodotto si intitola The Black Hole Understands ed è uscito il 3 luglio solo su Bandcamp. La band di Cleveland donerà il 25% degli introiti a due associazioni no-profit per l’educazione musicale Play On Philly e Rainey Institute.

https://cloudnothings.bandcamp.com/album/the-black-hole-understands

The Black Hole Understands by Cloud Nothings