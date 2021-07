Wedding Kollektiv – Brodo (Autoprodotto)

Alessandro Denni, che ha militato nei Gronge come autore, produttore e arrangiatore, ma anche nei Sona e nei Goah; ha deciso di tornare in pista con questo nuovo progetto “collettivo” coinvolgendo una manciata di ex compagni e nuove conoscenze. “Brodo” è un mini Lp che ruota attorno ad un electro-jazz che spesso flirta con il funk. Nei Wedding Kollektiv – progetto di base a Berlino – troviamo alla voce, Tiziana Lo Conte, anche lei nei Gronge e nei Goah, che canta brani scritti da JLF, giovane scrittrice, autrice di testi intimi, violenti e crudi. I cinque brani in scaletta hanno un’ambientazione greve (“Ciò che resta del fuoco”), o cinica e ironica (“L’astronomo”), quando non affondano nel funk come in “Sabato 16 giugno” e in “A proposito del tuo candore”. Un lavoro nel complesso intrigante e interlocutorio, che ci rimanda al disco sulla lunga distanza.

https://www.facebook.com/IlWeddingKollektiv/

autore: Vittorio Lannutti