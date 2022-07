Lambchop, ascolta il singolo e guarda il video che anticipa il nuovo album.

I Lambchop hanno annunciato un nuovo album intitolato The Bible ed uscirà il 30 settembre tramite Merge in Nord America e City Slang per il resto del mondo. La band di ha condiviso Nashville capitanata da Kurt Wagner (nella foto), ha rilasciato il singolo “Police Dog Blues“, un brano ispirato dai disordini a Minneapolis nel 2020.

Ad accompagnare “Police Dog Blues” c’è un video musicale diretto da Isaac Gale girato in motion graphics Unreal 3D. “Abbiamo preso letteralmente il cane poliziotto dal titolo della canzone e abbiamo immaginato una città, post-apocalisse poliziesca, invasa dai pastori tedeschi che stavano facendo le loro cose“, ha detto Gale in una dichiarazione. “Il privilegio e l’apatia dei bianchi di fronte alla realtà disastrosa. Non credo sia esagerato confrontare la polizia di Minneapolis, dove io e i produttori del disco, Ryan Olson e Andrew Broder, viviamo tutti, con un disastro catastrofico causato dall’uomo.”

https://lambchop.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/lambchopisaband