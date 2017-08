Esordio sulla lunga distanza per questo gruppo composto da sei elementi, capeggiato dal batterista Max Ear e dal chitarrista Matteo Scolaro. Il sound è quello di un hard-blues e rock abbastanza classico. Il sestetto è cresciuto a pane e rock dei seventies, per intenderci quello che va dal panorama zeppeliano (“Kondur”) e giunge allo stoner (“Lunia”), passando per le cavalcate psichedeliche (“Aktavas”, “Anulios”), sfiorando anche il progressive (“Ors”, “Passavas”). Un rock classico ben suonato e preferibile a molte effimere e inutili proposte musicali che passano per innovative, ma che in realtà non hanno nulla da dire e non resteranno a lungo, come questa musica.

http://www.godownrecords.com/en-UK/ananda-mida-god135.php

autore: Vittorio Lannutti