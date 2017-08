Rough Trade Records pubblica il nuovo singolo 7’’ delle Goat Girl il 25 agosto 2017. Potete ascoltare il primo singolo dal titolo ‘Crow Cries’.

Le Goat Girl si sono formate alcuni anni fa a South London e negli ultimi diciotto mesi sono state in tour dividendo il palco con chiunque, dai The Fall ai Parquet Courts.

Il nome della band è ispirato allo sketch di Bill Hicks ‘Goat Boy’. Le Goat Girl sono appena uscita dal college e lontane anni luce da qualsiasi cosa di ‘nuovo’ tu stia ascoltando in questo momento.

Il suono furioso della band rappresenta come ci si sente a vivere in questo clima attuale “c’è una rabbia adolescenziale” dice L.E.D. “Ma penso che sia inevitabile dopo aver vissuto a Londra gli ultimi dieci anni”. Tutte e quattro le Goat Girl hanno appena compiuto vent’anni, ma non è la loro giovinezza a renderle speciali. Piuttosto, si sentono sicure nella loro capacità di cogliere i punti deboli della cosiddetta “millenial culture”, per non parlare del modo in cui i governi e i media confondano le menti e i piani futuri di un’intera generazione.

Le Goat Girl sono: Clottie Cream, Rosy Bones, Naima Jelly e L.E.D.

fonte: com. stampa