Finalmente il terzo, ultimo ed entusiasmante atto della presentazione della line-up completa del Berlin Atonal 2018.

Questa manifestazione dedicata alle esplorazioni sonore partita già negli anni ’80 grazie al lavoro di Dimitri Hegemann animerà il finale dell’estate della capitale tedesca che ospiterà dal 22 al 26 agosto, nella affascinante struttura dell’ex centrale elettrica di Berlino-Est in pieno quartiere Mitte (Kraftwerk Arena), un ricco cartellone di ben cento nomi dello scenario mondiale di musica elettronica.

Questa edizione del Berlin Atonal punta molto su nuove generazioni di artisti elettronici e le prime due tranches di annunci delle scorse settimane hanno già creato grandi aspettative anche perché sono presenti molti nomi che faranno parlare di sé di qui a breve.

Gli svariati live, installazioni, sonorizzazioni, dj-set, spettacoli audiovisivi – moltissimi dei quali in anteprima mondiale – avranno luogo nell’intero complesso della Kraftwerk Arena che sarà suddiviso in Stage Null e Main Stage, con i club satellite OHM, Tresor e Globus a sezionare ulteriormente la venue.

Al programma già comunicato - leggi l’articolo QUI - si aggiungono nuove performance appositamente commissionate: il mercoledì di apertura vede insieme l’iraniano Mohammed Reza Mortazavi e il designer neozelandese Fis, mentre invece domenica, sul finale della rassegna, troviamo il sodalizio tra Stephen O’Malley di Sunn O)) e il regista di INA-GRM François Bonnet aka Kassel Jaeger.

Tra le collaborazioni sopraggiunte va evidenziata quella di Killer-Oma, duo intergenerazionale che unisce il rapper Killer Bong e l’ottantacinquenne Isao Suzuki, storico contrabbassista jazz giapponese; altra cooperazione di spessore che risalta, quella nominata Neon Chambers, nuovo progetto di Kangding Ray e Sigha insieme per la loro primissima performance live.

Nella line up spicca anche Caterina Barbieri in performance con Ruben Spini e che si somma così, all’elenco degli italiani presenti nel programma: Phantom Love, Chevel e Alessandro Adriani, fondatore della label Mannequin Records.

Questi tutti i nomi del terzo annuncio:

48k, Anete K + LZE, Blue Hour, Bridge soundtracked live by ENA, Caterina Barbieri with Ruben Spini, Chevel, Claude Speeed with Sasha Litvintseva + Beny Wagner, Cloudo b2b Mayhem, David Morley, DJ Marcelle/Another Nice Mess, DJ Sports, Eric Maltz, Esi + Octachoron present Fear Pollution, Felix K b2b Ena, Golden Medusa, HVL, Kassel Jaeger + Stephen O’Malley, Killer-Oma, LNS, Mohammad Reza Mortazavi + Fis, Moopie, MUN SING, Nemo + Castro, Neon Chambers (Kangding Ray + Sigha), Nika J, Pariah presents Here From Where We Are, PLO Man, Possible Futures, Powder, Resom, Shaun, Sigha, Solid Blake, Tutu, Yousuke Yukimatsu.

La full line up:

48k, Aasthma (Peder Mannerfelt + Pär Grindvik), Actress, Alessandro Adriani, Alpha 606, Anete K, b2b LZE, Astrid Sonne presents Ephemeral, Batu, Beatrice Dillon, Blue Hour, British Murder Boys, Bruta Non Calculant, Caroline Lethó, Changsie, Chevel, Claude Speed + Sasha Litvintseva + Beny Wagner, Cloudo b2b Mayhem, Courtesy, Cura Machines with Rainer Kohlberger, David Morley, DJ Marcelle / Another Nice Mess, DJ Sports, Djrum, ENA b2b Felix K, Eric Maltz, Eris Drew, Esi + Octachoron present Fear Pollution, Gábor Lázár presents Unfold, Giant Swan, Golden Medusa, Group A with Dead Slow Ahead, Helena Hauff, Hiro Kone presents Pure Expenditure, HVL, Iona Fortune presents Chaotic Profusion, ishi vu, Jay Glass Dubs, June, Kassel Jaeger + Stephen O’Malley, Killer-Oma (Killer Bong + Isao Suzuki), Klara Lewis, Kolorit (Lowtec + Kassem Mosse), Konx-om-Pax, LABOUR presents next time, die consciously (بیگانگی), Lanark Artefax, Layne, Le Syndicat Electronique, Lena Willikens,Leslie Winer presents ©ont. with Gazelle Misst’inkiette + Maeve Rose, Lil Mofo, Lucrecia Dalt presents Synclines, Lutto Lento, Machine Woman, Martina Lussi, Misantropen, Mohammed Reza Mortazavi + Fis, Moopie, Mun Sing, Nemo + Castro, Neon Chambers (Kangding Ray + Sigha), Nika J, Nikakoi, Object Blue, Objekt, Optimo, Ora Iso, Outer Space presents Organic Dial, Paradox, Pariah, Patricia, Phantom Love, Photonz, PLO Man, Possible Futures, Powder, Prequel Tapes, PTU, Regis, Rezzett, Robin Fox, Samuel Kerridge, Shifted / Broken English Club / Ilpo Väisänen, Sigha, Simo Cell b2b Low Jack, Sissel Wincent b2b Anastasia Kristensen, Skee Mask, Solid Blake, Sophia Loizou, SW. / SVN, The Bridge soundtracked by ENA, Transcendence Orchestra, Tutu, Veronica Vasicka, Yousuke Yukimatsu, YPY.

www.berlin-atonal.com

* * * PROGRAMMA * * *

MERCOLEDI 22 AGOSTO

– Stage Null – h. 18,30

David Morley

- Main Stage – h. 20,00

Astrid Sonne presents Ephemeral

Lucrecia Dalt presents Synclines

Mohammad Reza Mortazavi + Fis

Robin Fox presents Single Origin

- OHM – h. 20,00

Tutu

Beatrice Dillon

Nikakoi

Lena Willikens

SW. / SVN

LNS

– Tresor – h. 00,00

Resom

PTU

Photonz

Caroline Lethô

GIOVEDI 23 AGOSTO

- Stage Null – h. 18,30

Film Screening

“The Four Worlds” by Mark Pritchard and Jonathan Zawada

- Main Stage – h. 20,00

Iona Fortune presents Chaotic Profusion

Klara Lewis

Neon Chambers (Kangding Ray + Sigha)

CURA MACHINES with Rainer Kohlberger

Lanark Artefax

- OHM – h. 20,00

DJ Marcelle/Another Nice Mess

Martina Lussi

Lil Mofo

MUN SING

Batu

Changsie

- Stage Null – h. 01,00

Alessandro Adriani

Le Syndicat Electronique

June

Phantom Love

Bruta Non Calculant

VENERDì 24 AGOSTO

- Main Stage – h. 20,00

Esi + Octachoron present Fear Pollution

Chevel

Pariah presents Here From Where We Are

Hiro Kone presents Pure Expenditure

British Murder Boys

- OHM – h. 20,00

Nemo + Castro

Lutto Lento

Sophia Loizou

object blue

Yousuke Yukimatsu

ENA b2b Felix K

DJ Sports

- Tresor – h. 00,00

Sigha

Courtesy

Helena Hauff

HVL

- Globus - h. 00,00

Possible Futures

Eric Maltz

Powder

PLO Man

- Stage Null – h. 01,00

Ora Iso

Giant Swan

Paradox

Layne

Samuel Kerridge

Regis

SABATO 25 AGOSTO

- Main Stage – h. 20,00

Prequel Tapes

Kolorit (Lowtec & Kassem Mosse)

Leslie Winer presents ©ont. with Gazelle Misst’inkiette + Maeve Rose

Claude Speeed with Sasha Litvintseva + Beny Wagner

Actress

- OHM - h. 20,00

Nika J

Patricia

YPY

Alpha 606

Djrum

Simo Cell b2b Low Jack

- Tresor – h. 00,00

Moopie

Misantropen

Solid Blake

Blue Hour

– Globus – h. 00,00

Anete K + LZE

Golden Medusa

Konx-om-Pax

Actress

Cloudo b2b Mayhem

48K

- Stage Null – h. 01,00

Aasthma (Peder Mannerfelt + Pär Grindvik)

Shifted / Broken English Club / Ilpo Väisänen

Veronica Vasicka

Optimo

DOMENICA 26 AGOSTO

– Stage Null – h. 18,30

Bridge soundtracked live by ENA

– Main Stage - h. 19,00

Kassel Jaeger + Stephen O’Malley

Caterina Barbieri with Ruben Spini

The Transcendence Orchestra

group A with Dead Slow Ahead

Outer Space presents Organic Dial

LABOUR presents next time, die consciously (بیگانگی)

- OHM – h. 20,00

Sybil Jason

ishi vu

Rezzett

Sissel Wincent b2b Anastasia Kristensen

Machine Woman

Eris Drew

- Stage Null – h. 01,00

Skee Mask

Objekt