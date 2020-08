Robert Plant, ad ottobre una nuova antologia con tre inediti.

E’ intitolato Digging Deep: Subterranea il nuovo disco dell’ex Led Zeppelin. Robert Plant pubblicherà il 2 ottobre un doppio album sotto forma di compilation e conterrà molti classici dei Led Zeppelin con tre inediti. Sarà la sua label, la Es Paranza, ad editarlo e ripercorrerà i circa quarant’anni di carriera solista.

Tra i brani presenti Rainbow, Hurting Kid, Ship of Fools, Promised Land per un totale di 27 classici che Plant ha inciso dall’82 ad oggi. I tre ineditisono: Nothing Takes The Place of You, brano scritto da Toussaint McCall e registrato per il film Winter in the Blood; Too Much Alike in duetto con Patty Griffin e infine Charlie Patton Highway (Turnt It Up – Part 1), che sarà contenuta anche nel nuovo album dei suoi Band of Joy.

https://www.robertplant.com/

Disc 1

1. ‘Rainbow’

2. ‘Hurting Kind’

3. ‘Shine It All Around’

4. ‘Ship of Fools’

5. ‘Nothing Takes the Place of You’

6. ‘Darkness, Darkness’

7. ‘Heaven Knows’

8. ‘In the Mood’

9. ‘Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1)’

10. ‘New World’

11. ‘Like I’ve Never Been Gone’

12. ‘I Believe’

13. ‘Dance with You Tonight’

14. ‘Satan Your Kingdom Must Come Down’

15. ‘Great Spirit (Acoustic)’

Disc 2

1. ‘Angel Dance’

2. ‘Takamba’

3. ‘Anniversary’

4. ‘Wreckless Love’

5. ‘White Clean & Neat’

6. ‘Silver Rider’

7. ‘Fat Lip’

8. ’29 Palms’

9. ‘Last Time I Saw Her’

10. ‘Embrace Another Fall’

11. ‘Too Much Alike (feat. Patty Griffin)’

12. ‘Big Log’

13. ‘Falling in Love Again’

14. ‘Memory Song (Hello Hello)’

15. ‘Promised Land’