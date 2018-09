Membro fondatore dei Sex Pistols - e dei Rich Kids - e autore di inni punk rock immortali come ‘Pretty Vacant’ e ‘God Save The Queen’. Glen Matlock è una leggenda della musica, artista straordinario, brillante bassista e songwirter di gran talento.

Per l’occasione Glen si è fatto aiutare dall’ex chitarrista di David Bowie Earl Slick e da Slim Jim Phantom degli Stray Cats.

Glen ha appena terminato un tour europeo sold out insieme a Dropkick Murphy e Flogging Molly.

A proposito del nuovo album Glen stesso ha dichiarato:

“E’ un genere di album molto semplice, si potrebbe definire ‘skiffle rumoroso’.

Ho avuto l’ispirazione dopo avere visto Bob Dylan alla Royal Albert Hall qualche anno fa.

Non sono un suo grande fan, ma la band era fantastica. Mi sono detto, ‘Voglio fare qualcosa del genere’.”

Il 21 settembre per Peppermint pubblica il suo album, di seguito la tracklist:

1. Won’t Put the Brakes On Me / 2. Wanderlust / 3. Sexy Beast 4. Speak Too Soon / 5. Piece of Work / 6. Hook in You

7. Montague Terrace / 8. Cloud Cuckoo Land / 9. Strange Kinda Taste 10. Chill / 11. Couldn’t Give a Damn / 12. Keep On Pushing.

http://www.glenmatlock.com/

https://www.facebook.com/pg/GlenMatlockOfficial/

fonte: com. stampa