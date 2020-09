Beastie Boys: a ottobre la raccolta “Beastie Boys Music”

La storia dei Beastie Boys in venti classici. Il 23 ottobre verrà pubblicata “Beastie Boys Music” (via UME) una raccolta che ripercorre la carriera dello storico gruppo rap di New York. I formati disponibili saranno il digitale, CD e doppio vinile 180g.

Nella tracklist da Fight For Your Right, Brass Monkey, Paul Revere e No Sleep Till Brooklyn - dal debut album del 1986 – a Licensed To Ill, passando da Shake Your Rump e Hey Ladies da Paul’s Boutique del 1989; e poi So What’Cha Want e Pass The Mic da Check Your Head del 1992. Dentro troverete anche i singoli estratti da Ill Communication” (1994), Hello Nasty (1998), To The 5 Boroughs” (2004) e Hot Sauce Committee Part Two” (2011).

https://beastieboys.com/



Beastie Boys Music Tracklist:

01 – “So What’Cha Want”

02 – “Paul Revere”

03 – “Shake Your Rump”

04 – “Make Some Noise”

05 – “Sure Shot”

06 – “Intergalactic”

07 – “Ch-Check It Out”

08 – “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)”

09 – “Pass the Mic”

10 – “Don’t Play No Game That I Can’t Win”

11 – “Body Movin’”

12 – “Sabotage”

13 – “Hold It Now, Hit It”

14 – “Shadrach”

15 – “Root Down”

16 – “Brass Monkey”

17 – “Get It Together”

18 – “Jimmy James”

19 – “Hey Ladies”

20 – “No Sleep Till Brooklyn”