Tour italiano dei Notwist, tappa anche a Napoli.

Il titolo sarà familiare ai vecchi fan, per altri sarà una sorpresa: “Messier Objects” (uscito su etichetta Alien Transistor) è uno dei lavori più sperimentali e arditi dei Notwist, una band che nella sua storia ha saputo trasformarsi di continuo e integrare influenze sempre nuove in un progetto sempre coerente anche nella sua mutevolezza. L’album, una collezione di brani pensati come sonorizzazioni e che nel titolo omaggia Charles Messier, l’astronomo che catalogò bel 110 oggetti celesti, è stato riarrangiato e pensato per l’esecuzione in un live che fonde musica e immagini grazie alle proiezioni sperimentali dell’artista tedesco Anon Kaun e alle luci di Bertil Mark.

Queste le date italiane:

18 novembre 2019 – Rivoli (TO), Circolo della musica

19 novembre 2019 – Roma, Spazio Diamante

21 novembre 2019 – Napoli, Casa della Musica “Federico I” – c/o Teatro Palapartenope prevendite attive qui

22 novembre 2019 – Pisa, Lumiere Pisa

http://notwist.com/

https://www.facebook.com/thenotwist/