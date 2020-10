Puscifer, fine ottobre il quarto album per Maynard James Keenan.

I Puscifer non sono altro che la band di Maynard James Keenan dei Tool e A Perfect Circle che a questo giro si è contornata dalla tastierista e cantante Carina Round e il multi strumentista Mat Mitchell mentre hanno fatto parte delle registrazioni anche Greg Edwards (Failure e Autolux), Gunnar Olsen (batteria) e Sarah Jones (batteria).

La band è atipica e risuona più come un progetto solista del carismatico cantante originario dell’Ohio ma rilocato in quel di Los Angeles dove partorisce tutte le sue elucubrazione artistiche che sfociano anche nel cinema e nella produzioni di vino.

E così a distanza di un anno circa da Fear Inoculum dei Tool pubblica il quarto album dal titolo “Existential Reckoning” che vedrà la luce il 30 ottobre ed è anticipato dai brani “The Underwhelming” e “Apocalyptical”.

L’album è stato registrato e mixato da Mat Mitchell ai Puscifer Studios in North Hollywood, California.

