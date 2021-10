La band londinese Palace annuncia oggi il terzo album ‘Shoals’. Ascolta.

‘Shoals’, il terzo album dei Palace, uscirà il 21 gennaio per la label Fiction/Universal. L’annuncio dell’album è accompagnato dall’uscita del singolo ‘Lover (Don’t Let Me Down)’. La prossima primavera la band partirà per il suo più grande tour in UK, Europa e Stati Uniti, passando per l’Italia il 22 febbraio 2022 dal Circolo Magnolia di Milano.

‘Shoals’ è annunciato come “un album profondo, riflessivo, coraggioso nell’investigare alcune delle grandi domande della vita nei suoi 12 ipnotici brani ed esplora tre grandi dilemmi esistenziali. ‘Shoals’ tratta di subconscio, sogni ed esistenzialismo, di come convivere con la paura ed imparare a gestirla”.

“E’ un inno al potere dell’oceano e alla maestosità della natura, e di come, qualche volta, siano le uniche cose che sembrano reali, che vivono e respirano” – dichiara la band.