Alex Kapranos e soci sono pronti a tornare in pista. La comunicazione è giunta nei giorni scorsi ed è stata suggellata da un evento tenutosi in quel di Parigi.

In sostanza i Franz Ferdinand, il prossimo 9 Febbraio, via Domino Records, pubblicheranno il nuovo album Always Ascending. Il quinto lavoro in studio della band scozzese è stato registrato nei mesi passati fra Londra e la capitale francese con l’aiuto del produttore Philippe Zdar (Cassius, Phoenix, The Beastie Boys).

Il disco, inoltre, è la prima release che vede all’opera le “new entry” Dino Bardot e Julian Corrie, sostituti del dimissionario Nick McCarthy.

Al momento il gruppo ha reso disponibile l’audio della title-track che potete ascoltare più in basso

Bisognerà attendere, invece, il 15 Marzo per il solo concerto che i nostri terranno in Italia presso l’Unipol Arena di Bologna.

La tracklist:

1 Always Ascending

2 Lazy Boy

3 Paper Cages

4 Finally

5 The Academy Award

6 Lois Lane

7 Huck And Jim

8 Glimpse Of Love

9 Feel The Love Go

10 Slow Don’t Kill Me Slow

http://franzferdinand.com/

https://www.facebook.com/officialfranzferdinand