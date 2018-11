Nuovo album in fase di lancio per l’attraente Gudrun Bredemann, meglio nota come Gudrun Gut, figura di riferimento per la comunità underground e sperimentale tedesca già dalla fine degli anni settanta.

L’ex Malaria!, Matador e Mania D, fondatrice circa un ventennio fa della label al femminile Monika Enterprise ha comunicato che il suo prossimo lavoro sarà intitolato “Moment” e conterrà quattordici brani tra cui la cover della magica ‘Boys Keep Swimming’ di David Bowie dall’album che chiuse la trilogia berlinese nel 1979, “Lodger“.

La nuova release sarà pubblicata naturalmente attraverso la Monika con data di rilascio 7 dicembre.

In rete diffuso il nuovo singolo estratto ‘Baby I Can Drive my Car’.

www.monika-enterprise.de

Autore: Luigi Ferrara

Gudrun Gut – “Moment” – Tracklist

01. Startup Loch

02. Musik

03. Shuttle Service

04. Seltene Erde

05. Baby I Can Drive My Car

06. Boys Keep Swinging

07. FMP

08. Schienenersatzverkehr

09. Lover

10. Glieder

11. Biste Schon Weg

12. Are You Hungry

13. Sein

14. Backup