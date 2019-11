Parentalia IV con Uzeda, NAGA, BLVD Of Death, Da4th Branco.

Parentalia, la festa di Halloween dello Scugnizzo Liberato organizzata da NaDir Collective e Controcanti con la partnership di Freakout, è andata in scena giovedì 31 ottobre per la sua quarta edizione.

Sul palco il ritorno a Napoli degli Uzeda, i black/doomster NAGA con la presentazione del loro nuovo ‘Void Cult Rising’, l’hardcore di BLVD Of Death e Da4th, ‘esordio del duo modular-syth Branco.

Le foto sono di Federica Mirella.